農業部長陳吉仲昨（19）日晚間請辭獲准，他今受訪表示，將回到學校教書，還透露，時常和總統蔡英文吵架。對此，資深媒體人謝寒冰認為，陳吉仲的話等於證明這次的臭蛋風波，是蔡英文造成的，他更砲轟，陳「只要臉皮厚，什麼鬼話都敢說」。

陳吉仲的請辭將在明天生效，他今參加「第17屆農金獎頒獎典禮」前受訪除表示，明天就會回中興大學教高等統計，也強調，農民不會因為他走而孤單，該為這塊土地站出來時，他絕對會站出來，「若農民遭受任何專業以外的攻擊，我一定會全力捍衛」。

陳吉仲也提到，他與蔡英文在很多場會議上吵架，但最後，蔡還是會尊重他的專業與意見。

針對陳吉仲上述說法，謝寒冰今在臉書發文痛批，陳吉仲「真是只要臉皮厚，什麼鬼話都敢說」。他認為，陳吉仲說自己常和蔡英文吵架，這證明：1. 陳到了臨走之前都還要鬼扯，2. 這7年來台灣的農業亂象，以及這次的臭蛋風波，都是蔡英文搞出來的。

網友們也在謝寒冰的貼文留言表示，「民進黨現在是『斃仲救清』，唬爛選民而已」、「陳吉仲還真敢說」、「說謊當飯吃真丟臉」、「無能就不要當官，教書也是會誤人子弟」、「沒官做了，只好說實話」。