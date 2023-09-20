《星座好朋友》運勢專欄分享12星座準備放生另一半會出現什麼警訊，其中巨蟹座、獅子座、天蠍座、雙魚座，當不在意對方態度時可能就是已準備放手；牡羊座、金牛座、處女座、摩羯座若不再插手管任何事，代表已失去愛意；雙子座、天秤座、射手座、水瓶座則會用避不見面的方式，讓感情默默結束。

1、不在意對方態度

●代表星座：巨蟹座、獅子座、天蠍座、雙魚座

巨蟹座、雙魚座非常需要安全感，總是希望得到關注跟呵護，當受到伴侶冷漠時，他們若覺得沒差，代表已決定要放棄，也不再執著戀人的愛。獅子座、天蠍座則需要戀人的尊重，所以會要求對方重視甚至崇拜，無法接受忽冷忽熱的對待，所以當受到伴侶漠視，他們卻沒任何反應時，就代表已經不愛了。

2、不想管對方的任何事

●代表星座：牡羊座、金牛座、處女座、摩羯座

牡羊座當喜歡一個人時會表現十分積極，不僅會想參與對方生活，更會不斷在戀人面前刷存在感，所以當對伴侶的事情撒手不管，代表熱情已經熄滅。金牛座、處女座、摩羯座喜歡一個人時就會特別關心，捨不得伴侶辛苦，會插手幫忙所有事物，反之若對戀人愛理不理，代表已失去愛意，也意味著想放棄。

3、逃避不想見面

●代表星座：雙子座、天秤座、射手座、水瓶座

雙子座、射手座若想放棄伴侶時，就會選擇逃避不見面，認為再見到也沒任何意義，會希望用這樣的方式慢慢結束。天秤座、水瓶座不想當壞人，因此不會開口提分手，所以即便已放棄對方，也很少會直接說清楚，而是用避不見面的方式，讓這段關係悄悄結束。