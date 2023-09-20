吳子嘉爆陳吉仲害賴「民調一周掉7％」 預言未來更慘

農業部長陳吉仲昨（19）日請辭獲准，然而進口蛋問題卻持續延燒，多個地方政府也派出人員調查進口蛋流向。對此，《美麗島董事長》吳子嘉在節目《關鍵時刻》披露，陳請辭要經過48小時才塵埃落定，是想要把這件事操作成「藍綠對決」的態勢，主持人劉寶傑聽完直呼，現在要吃巴西蛋，才能拿（民進黨）黨證！

對於陳吉仲的請辭，吳子嘉推斷，事實很簡單，就是陳拿了台灣人的納稅錢去巴西買8000萬顆蛋，買的當中委託畜產會跟資本額50萬的超思公司，陳吉仲19日還在記者會顛倒白黑白，就是要硬幹，「他本來是一個禮拜六提出辭呈，禮拜天要滾蛋的人」。

吳子嘉接著指出，陳吉仲本來想要消失，想要人間蒸發，之所以要撐在台前兩天，就是被民進黨立委抓起來，「因為今天立委的行情、立委的選情都被陳吉仲搞壞了，總統選情1個禮拜跌7%，賴清德又沒有殺人、又沒有放火，為什麼暴跌，就是陳吉仲做得好事。」吳分析，現在想要打成藍綠對決，學納粹的戈培爾，「謊話說一千遍變成真理」，說謊的就是陳吉仲，也導致台灣民眾最後就進入藍綠對決的氛圍。

對於吳子嘉的說法，劉寶傑驚問，「所以現在吃個巴西蛋，我就可以拿（民進黨）黨證了！」吳子嘉回應，「那要看吃幾盒，想當綠營死忠，就維持巴西蛋可以繼續做」。吳也預言，最後最大的苦主還是民進黨總統參選人賴清德，現在進口蛋已經散出去了，就跟螞蟻一樣、水銀瀉地散到台灣各個角落，大家就邊吃蛋邊罵。