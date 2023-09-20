下周五（29日）就是中秋節，又到了家家戶戶烤肉的時候，一名網友日前表示今年輪到他採買烤肉食材，想知道中秋必烤的食材有哪些，引發網友討論，其中最多人心中的必烤食材是香腸，大讚「香腸 NO.1，沒看過不烤的」、「香腸、烤肉、甜不辣、烤雞腿、蛤蜊」。

原PO昨天（19日）在PTT發文，每年快到中秋時走在路上到處都是烤肉味，今年與朋友相約烤肉賞月，輪到他採買食材，除了必買的雞豬牛羊、香腸、吐司、香菇、青椒等之外，海鮮類的烤魚、蛤蠣、扇貝朋友也愛，但除此之外，不知還可以買什麼，還有哪些必烤食材？

對此，許多網友點名香腸、金針菇、甜不辣、棉花糖是必烤，尤其點名香腸的人最多，超過肉片，「香腸 NO.1，沒看過不烤的」、「香腸 狂滴油生火」、「香腸、肉片、吐司」，還有人表示「甜不辣吧」、「奶油金針菇+胡椒鹽」、「烤茄子，去年第一次烤才知道這麼好吃」、「甜不辣，低調的靈魂角色」、「爆米花、棉花糖、烤麻糬」、「棉花糖買越小包越好，相信我」。

還有網友鍾情海鮮類，「帆立貝！扇貝！還有魚下巴烤起來又油又香」、「烤魚、啤酒蝦」，另有人推薦「烤玉米、金針菇、香菇、筊白筍」、「櫛瓜」、「豆干、米血、雞翅」。