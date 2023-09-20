為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案3.0」及「資本市場藍圖」，今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，112年截至至9月19日流通在外發行檔數為157檔，發行餘額為新台幣4555.45億元，今年以來已發行36檔，發行金額為新台幣1109.07億元，並已新增2家取得永續發展債券資格認可之發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

在綠色債券方面，截至112年9月19日止，國內綠色債券流通在外共計100檔，發行餘額達新台幣3070.69億元，已發行15檔，發行總金額合計為新台幣665.89億元，包括Natixis發行新台幣31.06億元、台灣電力發行新台幣48億元、台灣積體電路製造發行新台幣400億元、玉山商業銀行發行新台幣12.83億元、法商東方匯理銀行台北分行發行新台幣10億元、法商法國巴黎銀行台北分行發行新台幣18億元、遠東新世紀發行新台幣46億元、聯華電子發行新台幣100億元。