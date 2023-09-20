前北市警察局寧夏派出所葉育忻被控貪汙，收受台版柬埔寨案幕後首腦「藍道」杜承哲現金200萬、一輛賓士GLC休旅車、價值109萬的泰達幣，士林地院首次傳喚葉出庭，葉當庭坦承有幫忙查個資、列印假的交保單，但否認收取的現金是賄款，200萬是偵辦刑案誘捕毒販的辦案費，其中還有8萬8000元給受傷同仁的慰問金，否認與杜承哲在後門、停車場交付的現金有對價關係。

法官詢問葉育忻是否認罪，葉似乎在看守所反覆練習，脫口而出「報告庭上，除貪汙治罪條例違背職務收賄罪以外，其餘起訴罪名均認罪」。否認與杜承哲間金錢往來是有對價關係，並稱，認識杜承哲1到2年期間，見杜承哲有改過自新，加上他自己個性不拘小節，考量兩人情分才會幫忙查資料。葉更稱，羈押期間看到媒體報導，才知道杜承哲涉及重大刑案，當時深感懊悔。

至於收受的賄款，葉稱在後門停車場交付，每次都是現金，兩人一對一，旁邊沒有人的情況下交付，既然杜說有200萬，那就200萬，反正沒有清點、作帳，所有金錢用於「誘捕毒販」，寧夏所當時擅長偵辦網路販毒，需先提供大量的現金，供毒販「驗鈔」，待交易瞬間逮捕毒販，完成移送後，一定會將現金還給杜承哲。

葉更解釋，杜承哲是線民，查詢的資料都可能涉及刑事犯罪，收錢是因為派出所沒有這麼多辦案經費，由他主動開口向杜承哲要，希望能提供一筆經費給派出所，用於誘捕偵查，而杜也同意，其中170萬到200萬他都在辦案結束後歸還，還有在去年員警遭精神異常民眾刺傷，支付急診費用、家人北上探視，支付慰問金8萬8000元給同仁，葉辯稱，杜非常支持警察工作，不定期會贊助派出所，他並未挪作私用，一切為了派出所。

價值200多萬的賓士中古車，葉則稱，杜承哲告訴他，自己買了一台車，要給葉使用，但葉拒絕，並稱自己沒有車位，但考量劉曼青需要往返台北、桃園練健身，家中又有車位，借名登記在劉女名下，某日業務員「無預警」拿文件辦理登記，他只好卻之不恭，葉說「我想最後還是要還的，就照杜的說法，先收下」。直至去年4月將車賣給原本的車商，劉女因缺錢花用，他將手邊的68萬現金裝箱快遞給劉女，並非賣車後的酬謝金。

虛擬貨幣部分，則是因為杜承哲與老闆不合，不會經常上來台北，杜仍持續贊助派出所，並以虛擬貨幣，葉因為有不良信用記錄，無法辦理信用卡，才會找信任的劉女代辦，並以此帳戶，用於杜贊助派出所的帳戶，劉女則稱不知道虛擬貨幣的來源，但當「藍道」被捕後，劉女立即將泰達幣變現，出金109萬多元，自己留下30萬，並將剩下的78萬多元會給葉。

葉庭末稱，遭羈押至今4個多月，在北所深切反省，妻子因他涉案遭到免職，深受打擊導致流產，現精神不穩，希望法官能讓他交保，返回社會面對自己的人生，多陪伴家人。

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