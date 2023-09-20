新竹台大分院生殖中心醫師潘松坡大讚第一個冷凍胚胎寶寶很漂亮，是教科書等級的囊胚。（邱立雅攝）

外界多半認定試管嬰兒將耗資百萬以上，才能迎來寶寶，事實上費用恐比想像得更便宜。新竹台大分院20日在生醫醫院竹北院區舉辦新竹台大分院首例試管嬰兒寶寶回娘家活動，邀請前兩個成功案例家長分享心情，新竹台大分院院長余忠仁也承諾未來將持續努力提升相關醫療服務品質。

新竹台大分院首例試管嬰兒寶寶回娘家活動中，首例媽咪李女士及第2例媽咪郭女士分別帶著寶寶回娘家，兩名可愛的寶寶也吸引在場醫護人員目光。李女士及丈夫劉先生皆表示，很幸運能1次就成功懷孕，不必經過多次取卵和累積胚胎的煎熬，聽過很多朋友的故事，許多人奔波於各家醫療院所，取卵多次植入才成功，能在新竹台大分院進行不孕症治療，真的是很正確的選擇。

新竹台大分院於2022年9月1日成立生殖醫學中心，第1台取卵手術於同年9月29日執行，首次新鮮胚胎植入於10月2日完成，植入後李女士順利懷孕，今年6月6日順利誕生第1例試管嬰兒寶寶。余忠仁院長表示，接續首例寶寶誕生的喜悅，第2名接受取卵手術的郭女士也於今年7月24日順利生產，是新竹台大分院生殖中心重要的成果。

生殖中心醫師潘松坡說明，生殖醫學中心成立至今，分別計有經陰道取卵手術46人次、冷凍胚胎解凍植入22人次，成功懷孕23人，活產新生兒4人。潘松坡也透露有成功的夫妻，整套醫療過程不含胚胎冷凍，僅花費15萬元，再扣除政府補助10萬元，實際上僅花費5萬元，不孕夫妻生子並非遙不可及的夢想。

卵巢功能隨著年齡上升而下降，潘松坡表示，女性生育能力在32歲後會下降，在37歲以後就會迅速下降，若夫妻有計畫生育，且有規律性生活，在無任何避孕措施且超過1年仍未懷孕者，可能為不孕。女性年齡若超過30歲，因人生規畫如工作、出國或進修等，當下還不適合結婚或懷孕，又擔心未來想生育時年齡漸長不易受孕，可找生殖內分泌科醫師諮詢生育能力保存事宜。

潘松坡提醒，凍卵如同買保險，也是唯一的後悔藥，年紀較輕者一次取卵可達15至20顆，甚至更多，但隨年紀增長取卵數會減少，且品質也變得較差，所凍的卵在未來解凍受精時受精率較低，形成之胚胎未來著床率及活產率也會較低。