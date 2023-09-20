媒體今天報導，國安局主秘王春益及南部工作站長鍾杲秀遭檢舉涉公器私用。國安局澄清，第一時間啟動行政調查；王春益部分經費使用符合規定，檢舉非事實；鍾杲秀並無公器私用，予以口頭告誡。

鏡週刊今天報導，王春益及鍾杲秀因涉嫌公器私用，近期先後遭檢方約談。王春益為涉嫌偽造「情報協調費」申請理由，將經費挪作發給紅白包；鍾杲秀則在台中工作站長任內，要求勤務司機或下屬在上班時開私家車載送至高鐵站，並要求將車開回隊部順便加油及洗車。

國安局回應指出，國安局接獲各類有關涉及人員風紀及違常情事案件，均秉持「恪遵廉能紀律、嚴正依法查處」原則，於第一時間即啟動行政調查，要求勿枉勿縱。

國安局說明，經查調卷證及訪談案關人員，其中王春益部分，發生於民國108年11月間，該項經費使用均符合相關規定，檢舉非屬事實；鍾杲秀部分，發生於去年8月間，案經提請國安局「公務人員考績委員會」審議，考量非上班時間且無公器私用情事，予以「口頭告誡」。

國安局強調，今年3月中旬已將2案的行政調查結果函復檢舉人，並副知廉政署；另外，今年7月下旬也將王春益的行政調查結果及卷證函復士林地檢署，及於今年6月下旬將鍾杲秀的行政調查結果函復台中地檢署。

國安局指出，廉政署已將這2案結案，有鑒於相關案件已進入司法程序，將持續配合檢方偵辦作為，尊重司法機關權責。