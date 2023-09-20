Lazio goalkeeper Ivan Provedel scored a last minute equaliser against Atletico Madrid 👏👏



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20日的歐冠聯賽小組賽出現罕見畫面，拉齊歐守門員普羅維多（Ivan Provedel）竟棄「門」於不顧，跑到對方陣營參與球隊進攻，還真如他所願完成進球，成為第2位在歐冠賽場上以非12碼方式進球的守門員。

普羅維多上季獲得義甲最佳門將殊榮，本季是他首次參與歐冠聯賽，小組賽迎戰西甲強敵馬競，上半場第29分鐘，馬競中場巴利歐斯（Pablo Barrios）在圓弧內起腳射門，球打在了日本好手鐮田大地的身上，影響了普羅維多的判斷，拉齊歐先失1球。

義甲開季僅獲1勝3敗的拉齊歐，遲遲找不到攻擊節奏，雙方始終維持1分差，比賽時間已經超過原定傷停補時的4分鐘，眼看馬競即將收下勝利，鎮守後方的普羅維多自告奮勇參與進攻，順利掌握阿貝托（Luis Alberto）漂亮的傳中弧線球，普羅維多飛身將球頂進大門，流暢動作簡直和一般前鋒沒有兩樣，比賽沒過多久吹響哨音，拉齊歐1比1成功逼和馬競，避免在歐冠首戰吞敗，助球隊扳平戰局的普羅維多也接受隊友簇擁歡呼。

歐冠聯賽史上共有6顆由守門員製造的進球，其中土耳其門將波拉特（Sinan Bolat）2009年效力比利時球隊標準列日，成為歐冠首位在運動戰中進球的守門員。值得一提的是，德國門將巴特（Hans-Jorg Butt）在歐冠擁有3顆進球紀錄，但由於射術頗佳，他的3顆進球都是由罰12碼時所踢進。