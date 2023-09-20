泰國工業聯合會近日表示，由於泰國老年人口不斷增加，引起社會高度關注是否應該將退休年齡提高至55歲以上，以適應高齡化社會以及解決泰國持續面臨的勞動力短缺問題。

據《泰國頭條新聞》報導，根據泰國健康促進基金會公布的數據，泰國去年已經正式進入高齡化社會。這意味著60歲及以上的人口已佔據泰國總人口6600萬的20％以上。目前，大多數公司將退休年齡限制在55歲，導致勞工部社會安全辦公室的社會保障基金收入減少，支出逐漸增加。

泰國勞工部表示，當局正在研擬新的退休年齡政策，但需要更多的數據和資訊來支持這項決策。 同時，泰國工業聯合會正在建立一個有關泰國老年人口（包括高級工人）數量的資料庫。泰國工業聯合會副主席指出，他們已與勞工部就適應泰國社會狀況的計畫進行了討論。

泰國工業聯合會副主席認為，提高退休年齡是個明智的舉措。他認為老年人有機會繼續工作，並表示這也是政府部門的建議，尤其考慮到泰國面臨出生率下降和勞動力短缺的問題。因此，提高退休年齡的可行性需認真考慮。