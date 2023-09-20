美國芝加哥滅門慘案一家4口連3隻狗都遇害

美國伊利諾州芝加哥郊區羅密歐維爾（Romeoville）17日發生極其兇殘的滅門慘案，一家四口及飼主豢養的3條狗都遭到槍殺，目前警方排除行兇後自殺的可能性，認為這戶人家遭到謀殺，正在尋找兇嫌下落，離奇的是，鄰居表示完全沒有聽到槍聲。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國警方17日晚間8時43分發現羅密歐維爾的一家四口及3隻狗命喪槍下，死者為38歲的羅隆（Alberto Rolon）、32歲的巴托洛梅（Zoraida Bartolomei），以及兩人的7歲、9歲兒子。

Entire family killed inside their home in Romeoville Illinois.

Alberto Rolon, Zoraida Bartolomei, their 2 children & 3 dogs murdered.

Killer(s) still on the loose.

WATCH 👇 https://t.co/qpXYLxFc1B pic.twitter.com/q1m6Vaq0DO — JLR© (@JLRINVESTIGATES) September 19, 2023

警方表示，17日接獲這戶人家的親友報案，因為其中一名死者未於上午6時準時上班，接下來一整天也未接電話，因此請警方前去查看。警方推測死者死亡時間為16日晚間9時至17日早晨5時之間。

目前已排除死者謀殺家人後自殺的可能性，推測4人遭到蓄意謀殺，目前羅密歐維爾警方仍在追緝凶手。

這起滅門慘案令美國社會震驚，主因在於兇嫌手段兇殘，連3隻狗都不放過。

這起命案也讓只有4萬居民的羅密歐維爾小鎮相當震驚，部分鄰居受訪表示，不敢相信案發當夜至早晨完全沒聽到槍聲，一名鄰居說，姪女的房間就在車道旁，但她完全沒聽到聲響，姪女還有養2條狗，其中一隻聽到任何聲音時都會大聲吠叫，但她的狗完全沒叫。

報導指出，遇害的羅隆一家今年才搬來羅密歐維爾，被居民視為好鄰居，不過他們一家比較獨來獨往。

當地居民依芭拉（Cristina Ibarra）不敢置信社區會發生滅門血案，她說社區非常安靜、平和，警方甚至不會在周末過來巡邏。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980