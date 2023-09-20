平價服飾NET在台北市公館商圈一度擁有3家分店，如今僅剩1家，且分屬3名房東。傳出其中一層的房東打算賣樓，開價逾3億元，換算1坪約580萬元。

NET早期在公館有3家店，甚至把男裝、女裝拆開，後來收到剩公館二店，分向3名房東承租共3層樓。根據《ETtoday》報導，儘管離合約到期還有一段時間，房仲已證實接獲房東委託，但只有2樓要賣。

打算賣樓的屋主是林姓自然人，持有近50年，開出3億多的價格，換算1坪高達580多萬，不禁讓人好奇「如今的公館還有這種行情嗎」。