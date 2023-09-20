彰化1名39歲的洪姓男子，網購黃金飾品並選擇超商付款取貨，等商品到貨後再到超商佯稱取貨，並以要購買整箱飲料或泡麵為由支開店員，偷走價值萬元的黃金包裹變賣，相同手法偷了2家，事後店家報警逮人；地院審理，將洪男依竊盜罪2罪，合併應執行有期徒刑3月，得易科罰金。

洪男去年11月在網購平台下標購買重2.07錢的黃金飾品，價值1萬7330元，同月21日晚間明知其未帶足款項，竟騎乘機車到鹿港某萊爾富門市領取包裏，向店員佯稱要購買泡麵1箱，並趁店員至倉庫查看存貨時，徒手竊取在櫃台上的黃金包裏，隨後離去到銀樓變賣得手1萬2920元。

食髓知味的洪男，同年12月1日以相同手法網購價值1萬4996元的黃金，同月11日晚間騎著父親的機車到福興鄉某7-11領取包裏，向店員佯稱欲再購買伯朗咖啡飲料1箱，並趁店員到倉庫找貨時，進入櫃台後方貨架徒手竊取其要取的黃金包裏，隨後離去拿到銀樓變賣，得手1萬2437元。

事後2家超商的店員發現包裹失竊，報警調閱監視器畫面，警方循線逮到洪男，找到包括監視器翻拍畫面、現場蒐證照片、蝦皮購物包裏訂單資料、通聯調閱查詢單、購買金飾買入登記簿等證據。

法官審酌，洪男坦承犯行，考量其與告訴人成立調解，並依約賠償告訴人損失，依竊盜罪，共2罪，各處有期徒刑2月。應執行有期徒刑3月，得易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。