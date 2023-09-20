《暗黑破壞神 永生不朽》即將於9月21日迎來下一個主要內容更新「黑暗重生」，詭異的夢境與失蹤事件讓沃薩姆村蒙上一層陰影。玩家可以探索《暗黑破壞神》世界中黑暗又極具代表性的地城，像是令人熟悉且充滿全新邪惡的「崔斯特姆大教堂」。此外，玩家也能在「鮮血戰巷」體驗全新型態的PvP 多人對戰。

黑暗重生的6大更新內容

2.全新型態的PvP活動：「鮮血戰巷」是最新加入鬥爭循環武力交鋒的全新團隊單線 PvP 活動，影盟氏族能在影盟之戰中證明自己的實力，與不朽者戰鬥以爭奪獎勵。同心協力戰勝敵隊，摧毀對方的衛哨塔，並毀滅對方的水晶之心。

5.勇士反叛限時活動：伺服器時間9月21日凌晨3點至10月8日凌晨3點將開啟限時活動，加入勇士反叛任務以獲得勇士的表揚，擁有足夠的表揚後就能獲得金幣、廢棄材料、附魔之塵、地靈珍珠及傳奇寶箱等獎勵。

6.除上述獎勵外，本次更新還會推出 3 顆全新傳奇寶石、第18賽季戰鬥通行證、幽靈市集全新造型物品、招募好友與飢渴之月回歸，以及更多精彩內容。