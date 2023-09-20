黃姓男子今年7月從網路上買了1副手銬準備與伴侶作為情趣使用，未料他的鍾性伴侶卻自行使用手銬，卻沒有鑰匙可解開，最後報警求助，警方趕到場發現竟是警用手銬，依社維法送辦。高雄地院法官認為，未將手銬顯露在外，客觀上無任何妨害公共秩序或擾亂社會安寧情形，因此判定不罰。

判決書指出，黃姓男子今年7月從網路上買了1副手銬後，放在鍾姓伴侶家中，未料鍾男卻自行使用，卻沒有鑰匙可解開，只好報警求助，警方到場發現該副為警用手銬，依《社會秩序維護法》第63條第1項第8款，攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者送辦，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，黃男坦承購買手銬，但稱是情侶間情趣用，並無攜出，法官認為該手銬未曾顯露於外，客觀上也無任何妨害公共秩序或擾亂社會安寧情形，因此不罰，不過手銬是內政部公告查禁物，因此沒入。可上訴。