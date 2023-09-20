加拿大菲沙研究所最新發佈《世界經濟自由度2023年度報吿》，香港今年被新加坡以0.01分的些微差距超越，出現從1975年以來首度被擠下排名第一寶座，台灣則位居第11名。報告中指出，香港今年之所以失去榜首位置，主要是在「法律制度及產權」上失分較多，「規管」方面則稍微落後新加坡。

香港今年整體評分8.55分，繼較去年再跌0.04分，合計2年下跌0.4分。評選報告指出，香港近年評分跌幅遠超全球平均，具體原因涉及北京干預，包含中國政府推出重大准入壁壘、外勞就業限制及增加營商成本等，導致香港的「監管」評分下跌0.25分。加上軍事干預法治程度上升，香港司法獨立和法院公正性的信心正被侵蝕，導致「法律制度和產權」下跌0.2分。

菲沙研究所研究團隊更分析，北京打壓異見人士，以及加強控制私人市場，無可避免削弱經濟自由度，預計將波及香港的評分在未來幾年進一步下跌。

但這也引來港府反駁，稱香港是全球最開放和便利營商的地方之一，匯聚來自大陸和海外近9000家公司，足證香港在「一國兩制」下的獨特制度優勢，讓香港成為全球唯一融合國際優勢與中國優勢的經濟體，並對菲沙研究所指大陸在港施加新的重大進入壁壘、限制聘用外地勞動力以及增加營商成本等說法不符事實。

依據排名，新加坡以總評分8.56分排名第一，其次是香港、瑞士、紐西蘭、美國、愛爾蘭、丹麥、澳洲、英國和加拿大，台灣第11名，日本第20名，德國第23名，法國第47名，俄羅斯第104名，中國大陸則在111名。