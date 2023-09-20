花蓮縣光復鄉太巴塱部落推動傳統Soraratan會所重建工程，由年輕族人向耆老學習傳統工法。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣光復鄉太巴塱部落推動傳統Soraratan會所重建工程，由年輕族人向耆老學習傳統工法，並到山上採集天然資材。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣光復鄉太巴塱部落推動傳統Soraratan會所重建工程，由年輕族人向耆老學習傳統工法。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府重視原住民族部落文化發展及傳承，近年與光復鄉太巴塱部落推動傳統Soraratan會所重建工程，並將重要過程拍成紀錄片，年底完成後，將在太巴塱文物館長期播映，持續保存部落珍貴文化技藝與耆老的記憶。

隨社會經濟生活型態改變，許多族人為了生計移居外地，加劇部落原有知識傳承系統運作困難，後代子孫與部落時序漸漸脫節，許多珍貴文化與傳統技藝也快速流失，讓光復鄉太巴塱部落萌生重建Soraratan會所的想法。

原住民行政處代理副處長徐采瑤表示，Soraratan傳統會所為部落豐年祭時，做為最年輕4個階層Latafok（拉達福克）、Lacugaw（拉祖敖）、Latiyam（拉帝亞恩）、Maorad（馬歐拉勒)）集會交流與文化傳承的場域；平常則是部落作為探討公共事務與進行傳統祭儀之處。

太巴塱部落2021年在縣府花東基金300萬元挹注下，開始籌備重建Soraratan會所工作，考量當時建築工法、建材等與現代不同，經請教耆老，才發現過去主要使用山上天然資材作為建材，且有季節性等問題，於是族人先嘗試製作會所模型，了解、熟悉傳統技藝工法，今年再藉花東基金691萬，將真正的實體會所搭建起來。

部落族人在籌備及重建Soraratan會所期間，特別將過程以紀錄片形式留存，希望透過拍攝任務，將部落各年齡層的觀點和視角化為影像，讓新生代族人和社會大眾瞭解重建傳統會所歷程，進一步為地方歷史與文化資源注入能量。

紀錄片製片Osay Ongo表示，重建工作歷經試作模型、田野調查到建材採集，過程中年輕人透過耆老述說與教導，建構出太巴塱部落早期社會運作樣態，是非常難能可貴的事；耆老秉持「長帶幼」的教學方式，透過實作引領青年深入了解，因為「Soraratan是部落力量的核心，是青年教育的場所，在部落耆老的認知中，代表深層的認同」。

紀錄片導演Pongal Sowmay提到，與部落長輩相處時感到很深的帶入感，彷彿回到當時他們生活的時空裡，如今參與的當下包含「過去和現在」，「過去」是他們的經歷，「現在」是要接續完成的事情，在記錄與傳播的同時，也持續不斷地認識部落價值觀。