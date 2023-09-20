頭份為恭紀念醫院20日慶祝創院39周年，服務滿30年的資深員工魏秀琴也被選為為恭楷模。（謝明俊攝）

頭份為恭紀念醫院20日慶祝創院39周年，服務滿30年的資深員工魏秀琴也被選為為恭楷模。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

成立於1984年的苗栗縣頭份市為恭醫院，20日歡慶39周年慶，院方特別舉辦主題為「為恭39‧ 眾心傳愛」的一系列慶祝活動，除表揚資深員工、為恭楷模及全院電話與服裝禮儀等得獎單位，各單位並準備主題活動包含健康小站、醫品病安宣導、健康促進、院慶典禮等，希望歷經疫情後，大家更懂得感恩感謝，並透過「傳愛接力」的方式將心中的感謝，透過線上為恭醫院FB傳達，或藉由線下傳愛小卡，將想說的話傳遞出去。

1984年，為恭紀念醫院由前省議員林佾廷所創立，前身為礦工醫院頭份分院，服務對象以當年苗栗縣中港地區的礦業從業人員，199年7月，改制為為財團法人為恭紀念醫院，2022年，為恭醫院為了擴大醫療量能，與台中市中國醫藥大學策略聯盟，成為苗北地區最具規模的區域醫院。

為恭醫院歡慶39年周年，院長李文源特別頒獎表揚資深員工，其中服務超過30年的魏秀琴，並當選今年的為恭楷模，魏秀琴表示很榮幸獲選為恭楷模，從少女邁入中年，在為恭的日子幾乎超過人生的一半，為恭已是她第2個家，看著為恭越來越好，並服務更多的民眾，我與有榮焉。

參加為恭醫院失智社區服務據點的個案湯媽媽，在得知為恭舉辦傳愛接力活動，希望透過小卡將感謝寫下，送給據點個管師，感謝據點給予母女及整個家庭的關懷，改善了家人間緊張關係，而收到感謝的個管師也回饋感恩小卡，感謝他們彼此不放棄的精神，一同參與失智社區服務據點活動，用實際行動感動了周邊的夥伴。

另有長期接受社會資源幫助的江先生，從2016年7月起透過為恭醫院社工協助連結外部資源，以及長照中心資源，在生病最無助的時候，社工協助申請醫療費用與看護費用補助，讓他能安心就醫安心養病，因此希望透過為恭醫院院慶傳愛活動，感謝醫院、感謝社工人員。