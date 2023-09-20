蘋果近日推出新機iPhone15及15 Pro系列，將於22日正式發售，而日前開放預購第一時間就導致官網差點當機；而女星丫頭（詹子晴）目前還正在猶豫是否該換新機，更脫口「iPhone 14是我用過最爛的」。

丫頭日前在IG上發文表示，自己相當苦惱是否要換新手機，問大家「iPhone 15你們換嗎？」，並附上她站在販售手機配件的店裡，彎腰吐舌的照片；對此，不少網友直言：「猶豫什麼！換」、「換啊，已經看好顏色和款式了」、「換！為了變輕，手比較不會發炎」；但丫頭坦言，因為「怕很爛」所以遲遲不敢預購iPhone 15系列。

然而，當朋友建議過一陣子再換手機時，丫頭直言：「iPhone 14是我用過最爛的，真的很想乾脆用13算了！」一番話引起網友迴響，有的人認同她說的話，但也有人好奇想知道原因，吸引破千人按讚。

丫頭留言批「iPhone 14是我用過最爛的」。（圖／翻攝自丫頭IG）

另一名男星林俊傑稍早才分享和iPhone15 Pro max合照，並用英文寫下3字「Lighter~ sleeker~ faster~」意指更輕、更滑順、更快，讓不少網友相當羨慕：「識15（時務）者為俊傑」、「你不是等美團送貨嗎 ？怎麼回事」、「這麼快！能不能藉我用來搶演唱會門票試試是不是特別fast」。