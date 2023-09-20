大陸演員娜扎出席Lacoste City活動。（Lacoste提供／黃唯淯台北傳真）

活動並請到女子專業網球運動員演示精彩女子單打賽。（Lacoste提供／黃唯淯台北傳真）

月初法國品牌Lacoste於大陸秦皇島的阿那亞開設Lacoste City成為話題，這是繼法國巴黎、韓國首爾、巴西聖保羅、日本東京、美國紐約後的全球第六站，而隨著Lacoste City進駐阿那亞，鱷魚元素也悄悄爬滿這個城市，將城市內各個地標性建築重新佈置，包含海邊紅土網球場、硬地網球場、孤獨圖書館、人氣選品店DOE、Bar Lotus等，同時還設計了Lacoste City地圖指引，遊客可以依循地圖索引自在地暢遊這片鱷魚之城。

同時隨著Lacoste的「登陸」行動，品牌也請來一票星味加持，從知名演員娜扎、陳昊森、張紫寧，歌手米卡等人也在這座小城留下了紀錄影像，品牌全球副執行總裁Catherine Spindle也表示「LACOSTE的品牌願景，即是成為最具吸引力的高端運動時尚品牌。」而這次Lacoste與大陸市場的接觸，也有希望為品牌深紮大中華區市場。