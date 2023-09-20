泰國前總理戴克辛幼女、為泰黨家族首領貝東丹周二（19日）在接受採訪時談到新一任為泰黨黨魁的選舉問題， 她表示目前尚不清楚誰將成為為泰黨的新一任黨魁，但如果她自己被選中，她已做好充分準備，並將盡職盡責地擔負這一重要職責。

泰國執政黨為泰黨是國會第2大黨，創黨人為戴克辛。為泰黨前黨魁崇南早於8月30日宣布正式辭去黨魁職務，新一任黨魁及執行委員會或將在本月底或十月初進行。

貝東丹表示，19日是為泰黨的16周年生日。她對為泰黨充滿深厚的感情，不論是否擔任黨魁，她都將全心全意地履行每一項工作，因為她的立場一直是為了為泰黨而努力。

另外，針對父親戴克辛目前在皇家警察醫院的病況，貝東丹表示，戴克辛上周剛接受手術，醫生稱父親目前正在恢復，血壓不太穩定，至於具體住院時間自己也無法確定。

流亡國外15年的戴克辛於8月22日回國，隨後他在濫用權力和瀆職、非法下令國營銀行發放外國貸款，以及透過代理人非法持有股份的罪名下，被判8年有期徒刑。 不過，戴克辛入獄服刑第1天，就因高血壓而被轉送皇家警察醫院治療。幾天後，泰王瓦吉拉隆功宣布，將戴克辛的刑期減至1年。

對於戴克辛申請假釋或減刑的問題，貝東丹表示，「這是肯定的，我們正在研究相關法律，看看如果父親身體不適能夠休息的話，是否能回家休養，但目前還沒有進展，尚未進行申請。」至於戴克辛是否符合緩刑或減刑申請的時間要求，貝東丹表示，自己和家人在了解申請規則後，會據此判斷父親的情況是否符合。