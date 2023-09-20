香港資深女星余慕蓮以飾演醜婦打開知名度，是周星馳電影中的御用女丑角，已86歲高齡的她，2020年因肺纖維化住院，一度傳出病危，所幸余慕蓮後來康復出院，現在則要定期回診、大嘆標靶藥好貴，而鬼門關前走一遭的余慕蓮看淡生死，未婚沒子女的她，還交代後事，表示一切從簡。

香港長壽節目《歡樂今宵》（Enjoy Yourself Tonight，簡稱EYT），一路以來捧紅不少明星，眾多資深藝人18日出席《2023 EYT好友會聯歡晚宴》，資深女星余慕蓮扶著助行架現身，她2020年因肺纖維化住院，一度傳出病危，幸好事後康復出院，她向媒體表示，每天都會去公園散步、踩腳踏車，防止肌肉收縮。

余慕蓮表示，身體已無法完全康復，要定期回診、抽血檢查，用標靶藥物控制，她直呼：「標靶藥好貴！」每年要花7萬港幣，所幸有申請到傷殘補貼，能減免一半醫藥費，余慕蓮平時都吃剁碎的魚肉、牛肉和雞肉，醫生還要她一天再喝3杯營養素，增強體力。

鬼門關前走一遭的余慕蓮看淡生死，去年把出書的收益全數捐給兒童癌病基金會，這次則交代，她死後房子要捐給慈善機構，未婚沒子女的余慕蓮還說：「我沒有親人，死後把骨灰撒在花園，一切從簡」。