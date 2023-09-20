江蘇省宿遷市經濟技術開發區南蔡鄉一帶昨（19）日突然颳起龍捲風，造成5人死亡、4人受傷，受災人口達5512人。相關影片也隨之曝光，景象相當駭人。

據《東網》今報導，19日下午5時左右，江蘇省宿遷經濟技術開發區南蔡鄉發生龍捲風。此次強龍捲風造成5人死亡、4人受傷，另外受災人口達5512人，1646戶房屋一般受損，倒塌房屋137戶，農作物受損41.8公頃。

《東網》公布的影片可看到，龍捲風從遠處襲來，路面上有建築物受損，車輛被吹至側翻，另有群眾受傷倒地。其中有位民眾透露，家裡的棚子整個被吹走，外面的電線也著火，她嚇到哪裡都不敢去。

經專家研判，該龍捲風等級為EF2級，屬於中等強度。據大陸《龍捲強度等級》顯示，以龍捲風發生時近地面陣風風速最大值為指標，將龍捲強度分為四個等級。其中，一級對應EF0及以下，二級對應EF1，三級對應EF2、EF3，四級對應EF4、EF5。