台灣泡麵口味多樣，連外國人都喜歡，日本網紅「秋山燿平」日前在臉書貼出「統一肉燥麵」的照片，表示最近瘋狂吃這款泡麵，他將泡麵當乾麵吃，還加了一個顆蛋，網友驚呼「超內行」、「懂吃！加蛋根本五星級美食」。

秋山燿平日前在臉書PO出統一肉燥麵的照片，發文寫下「我最近瘋狂吃這個，簡直愛上了。」因為他喜歡吃乾的，所以把湯倒掉、做成乾麵，上面還加了一顆生蛋。

秋山燿平透露，統一肉燥麵在東京一份賣200日圓左右（約43元台幣），比台灣一份13元貴了3倍多。

許多網友看了照片直呼「吃乾的真是懂吃」、「這個吃乾的超好吃」、「台式泡麵，日式吃法」、「有加蛋可是內行吃法」、「肉燥麵真的超讚」、「懂吃！就是要吃乾麵，而且加蛋根本五星級美食。」

這款泡麵深受國人喜愛，家樂福上月統計2023年熱銷泡麵排行榜，第1名就是「統一肉燥麵」，平均單月業績達750萬元。