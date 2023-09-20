台新證券開創證券業之先河，攜手悠遊卡公司推出專屬台新證券員工的「ESG永續卡」，透過悠遊卡的數據服務計算員工通勤碳排放，鼓勵員工一同搭乘大眾運輸減碳愛地球，共同實踐綠色生活，也為國際永續準則委員會（International Sustainability Standards Board ISSB）未來要求揭露企業的碳排預先提前部署準備。

因應政府2050年淨零碳排之目標，金管會於2022年3月3日啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段實施要求全體上市櫃公司之溫室氣體盤查及查證資訊揭露，其中溫室氣體盤查之範圍可分為三個範疇，包括溫室氣體範疇一（直接排放）、範疇二（能源間接排放）與範疇三（其他間接排放）。

因範疇三範圍含括上下游供應鏈以及員工通勤碳排，涉及範圍遠比範疇一及範疇二的資訊搜集困難複雜許多，因此不少企業仍尚未進行範疇三資訊的揭露。然而，台新證券首先在範疇三（類別7）中員工通勤做出減碳行動，也為國際永續準則委員會（International Sustainability Standards Board ISSB）未來要求揭露企業的碳排預做準備。

台新證券為鼓勵同仁上下班多多搭乘大眾運輸通勤，推出綠色通勤減碳活動，減碳越多的同仁就有越多機會獲得獎勵，透過鼓勵的正向循環機制，提升員工綠色通勤的比例。台新證券自今(2023)年7月17日起推行，藉由「ESG永續卡」計算，已減少16208公斤的二氧化碳排放量，相當於可以種108棵樹木。台新證券全體同仁實踐綠色生活、綠色通勤不遺餘力。

除實踐綠色生活，台新證券也關心員工健康，與健身房Pulse Gym簽約合作，鼓勵員工參與台新金控的「你健身，我贊助」補助計畫，推出「員工健康促進專案」，補助同仁檢測身體綜合量測報告，由健身房Pulse Gym提供專業諮詢與建議，讓同仁運動健身，強化免疫力，也實踐聯合國永續發展的目標(SDGs3良好健康)。

此外，為團結員工凝聚力，台新證券董事長郭嘉宏邀請同仁與家屬到北海岸麟山鼻生態步道健走，除邀請員工家人一起來戶外健行運動，同步一起淨街讓整個步道環境更乾淨，為美好環境盡一份心力。