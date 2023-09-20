副總統賴清德（圖）20日出席「亞洲步道聯盟祕書處揭牌暨營運計畫國際記者會」，應邀上台致詞。（劉宗龍攝）

副總統賴清德今出席「亞洲步道聯盟秘書處揭牌暨營運說明國際記者會」，賴清德提出「健康臺灣，千里共行」的構想説，臺灣國人平均壽命約為80歲，但不健康餘命約為8年，等於國人有百分之十的時間是不健康的。他希望可以達到活越久、健康越久，縮短不健康的年數。

賴清德致詞時，肯定「台灣千里步道協會」讓臺灣成為亞洲健行者的中心；他提到，過去他擔任臺南市長，聽到「千里步道」的構想時，就曾在心中想像，用步行穿越臺灣從北到南的每一個城市，期間會看到美麗的風光、沉浸於不同的文化與產業，並接觸各地的人民，會是很棒的景象。

他說，因此他立即響應，參與推動山海圳國家綠道的串聯，讓民眾可以從台江國家公園出發，走到烏山頭水庫；後來他擔任行政院長期間，也持續推動，如今，山海圳綠道已經可以從海拔0公尺的台江國家公園，走到海拔3900多公尺的玉山，全長177公里，非常歡迎臺灣所有的民眾、亞洲及世界的健行者一起來體驗。

賴清德指出，他過去與千里步道協會一起走訪淡蘭古道、樟之細路，也邀請駐臺使節一起前往阿里山特富野古道，那是非常棒的體驗，外賓們也很享受。但他同時也感到可惜，因為很少外國人知道臺灣有這麼棒的步道。因此，推廣臺灣成為亞洲健行者的中心是很棒的理念，用山野交朋友。

他說，讓臺灣不只是民主、自由、人權等價值與國際同步，也並非只有半導體在國際上占有一席之地，我們還有許多生活及文化等面向值得讓國際社會了解，從而成為更好、更緊密的朋友。

賴清德認為，縮短不健康年數的方法很多元，建立個人的健康習慣非常重要。人在有年紀以後，走步道是一個非常好的運動，可以同時領會山林之美及人情的溫暖。他相信千里步道可以發揮相當的功能，期待大家一起響應千里共行，實現健康臺灣的目標。