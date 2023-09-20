丁噹穿著一字型比基尼性感出鏡〈夜遊〉ＭＶ。（相信音樂提供）

丁噹穿著一字型比基尼性感出鏡〈夜遊〉ＭＶ。（相信音樂提供）

丁噹〈夜遊〉ＭＶ在《捍衛戰士：獨行俠》酒吧取景。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹將在11月4日舉辦《夜遊 A Night Tour》演唱會，20日釋出同名主題曲〈夜遊〉。除了曲風不同外，在MV裡丁噹也突破以往，穿著性感比基尼搭配粉紅芭比西裝外套，性感率性兼具，丁噹害羞地說：「這已經很大尺度，這已經是一字型了，再大尺度就變『零』了。」

〈夜遊〉邀請曾入圍金曲獎的導演邱柏昶Birdy執導，遠赴洛杉磯拍攝，特別的是取景地為電影《捍衛戰士：獨行俠》的酒吧，讓丁噹藉由MV跟著電影「夜遊」旅行，MV以午夜洛杉磯X深夜加油站遇見蘇格拉底和愛麗絲夢遊仙境為靈感出發，打造想像和現實交錯的奇幻故事。

丁噹說：「這首歌給我感覺很夢幻，平常我不是那種愛作白日夢的人，但晚上睡覺是特別愛作夢的人，所以會藉著晚上作夢去很多地方。」在夜裡我們可以療傷、可以放空、甚至選擇去揮霍，如同歌詞所說「在規則沉睡了以後／就豁出去瘋 」，希望藉由這首歌，為歌迷在乏味的日常加一點不同。

劇情巧秒運用投擲硬幣方式決定旅程開啟與否，到結局尾聲赫然發現硬幣兩面皆相同，丁噹說：「生命過程中，總會遇到有許多選擇題，但其實我們心中都有答應，只是希望通過這個硬幣加深自己答案。」誠實面對自己的想法，讓自己沒有後悔。

MV以夜遊洛杉磯為出發，對人生迷惘的丁噹走在夜晚街頭，而此行團隊也真實遇到「奇幻」旅程，在半夜三點時時，遇到了醉漢無緣無故地對著工作團隊大罵最後自行離開，整個團隊被迫暫停30分鐘，甚至流浪漢追著禮車跑，讓丁噹印象此趟夜遊歷險記印象深刻。丁噹Della 《夜遊 A Night Tour》巡迴演唱會11月4日19：00台北流行音樂中心，僅剩零星門票。