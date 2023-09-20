現年46歲的女星何妤玟在2020年宣布斷開8年的婚姻後，便將中心移往工作上，近期更開始積極經營YouTube頻道，分享美容、保養及私下生活，吸引超過4萬人訂閱追蹤。最近她上節目分享房事，直呼40歲男生心有餘力不足，建議男性健身時要多深蹲。

何妤玟最近上節目《11點熱吵店》分享過去的房事，透露：「我超常碰到男生做一半，突然說『我吸不到空氣了』缺氧，比如說像夏天，突然要去調冷氣，連不到40歲我都碰過做一半軟掉，最重要的是還硬不回來。」遇到這種狀況都讓她無比尷尬，呼籲男性健身時要多深蹲，訓練大腿的前側、根部，「所以女生去找什麼選手你知道嗎？就是那種很吃大腿的，舉重選手或是溜冰的，冰上曲棍球，下盤要很穩的。」

何妤玟在節目中分享自身經驗。(影片來源/11點熱吵店 Youtube)

事實上，何妤玟離婚後積極挑戰自我，出道多年穿搭風格一向保守的她決定拍攝性感年曆，號稱是出道30年來最大尺度，她也在社群平台上釋出比基尼照，超兇身材讓粉絲大噴鼻血，更正面表示：「這一年我花了很多時間跟心力保養與鍛鍊自己，無論是內在還是外在，我都覺得自己在一個很穩定很自在很舒適的狀態」。