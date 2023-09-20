國家安全局遭爆主任秘書王春益及南部工作站站長鍾杲秀疑似挪用經費用來包紅、白包，且要部屬將私家車當成接送工具，甚至幫忙長官洗車一事。根據本報追查，這個爆料人疑似先前涉足不正當場所，遭到查獲，影響升遷，因此近日對外四處爆料。國安局中午回應強調，王春益經調查後，確認經費使用均符合相關規定，檢舉事項絕非事實，南部工作站長鍾杲秀案則是在非上班時間，且無公器私用，因此予以「口頭告誡」。

國安局表示，國安局在接獲各類有關涉及本局人員風紀及違常情事案件，均秉持「恪遵廉能紀律、嚴正依法查處」原則，於第一時間即啟動行政調查，務求勿枉勿縱。

媒體報導本局王主任秘書及南部工作站鍾站長遭檢舉指涉情事，經本局查調卷證及訪談案關人員，其中王主秘案發生於108年11月間，該項經費使用均符合相關規定，有關檢舉非屬事實；另鍾站長案發生於去（111）年8月間，案經提請本局「公務人員考績委員會」審議，因考量非上班時間且無公器私用情事，爰議決予以「口頭告誡」。

國安局強調，已於今（112）年3月中旬將該2案行政調查結果函復檢舉人，並副知廉政署；另分別於今年7月下旬將王主秘案行政調查結果及卷證函復士林地檢署，以及於今年6月下旬將鍾站長案行政調查結果函復臺中地檢署。

經瞭解，這2件案子，廉政署均已結案；鑒於相關案件已進入司法程序，本局持續配合檢方偵辦作為，並尊重司法機關權責。