不過，7月鍺的出口量為8.63噸，是6月的兩倍以上，原因是海外買家急於在此禁售令公布之前，趕緊囤積庫存量。至於鎵在8月也沒出口，7月出口量為5.15噸，2022年同期則是出口7.67噸。

7月時，中國大陸宣布從8月1日起，限制出口8種鎵與6種鍺產品，路透社表示，這是中美兩國之間科技大戰的最新角力發展。根據大陸的新規定，鍺和鎵產品的出口商，現在需要拿到軍用與民用兩種用途與科技的許可證後，才會被放行。

中國大陸鎵鍺相關業者表示，許可證申請程序大概費時45個工作天。8月沒有出貨到國外，是因為還在等許可證批下來。出口管制加上需求不佳，大陸國內市場庫存水位上升，導致8月鎵的現貨價走跌。

根據上海有色金屬網（SMM）內資料，8月31日時，鎵金屬的現貨價較7月下跌9%，每公斤為1,655人民幣。相反地，因供給吃緊，用來生產各類鍺單晶的鍺錠（Germanium Ingot），現貨價小漲1%，每公斤來到9,700人民幣。

路透社計算，2023年前8個月的時間內，中國大陸鍛造鍺的出口量總計為36.45噸，年增率達58%。同期，鍛造鎵的出貨量則較去年同期大減58%，下滑至22.72噸。