《天下雜誌》昨(19)日公布「2023年縣市長施政滿意度調查」、「幸福永續城市大調查」，台中再奪幸福永續城市肯定拿下六都第2，其中「經濟面向」已連續兩年蟬聯六都第2，經濟表現獲肯定。而在縣市長施政滿意度方面，台中市長盧秀燕位居優等組，躍升為六都領頭羊，也是台中市長有史以來最佳表現。

台中經發局長張峯源表示，台中經濟表現亮眼，今年已陸續獲得多家民調肯定，繼今年7月《台灣世界新聞傳播協會》公布「22縣市有感施政大調查」，台中經濟表現連兩年榮獲金獎，這次再獲《天下雜誌》雙重肯定，歷年經濟表現均是穏健成長。

張峯源指出，台中擁交通區位優勢，有全球舉足輕重的精密機械產業聚落，近年來受惠台積電中科擴廠、離岸風電產業鏈進駐帶動相關供應鏈，吸引企業持續投資進駐，根據房仲業者統計，今年上半年台中商辦租賃交易租賃量大爆發達1911萬元、超越2022年一整年1830萬交易規模，可見企業看好台中環境，投資熱度持續增溫。

經發局說明，台中市經濟穩健成長，根據中央每季公布統計數據，台中經濟指標奪冠數持續攀升，其中「投資台灣三大方案」台中核定家數282家位居全國第一，投資金額也達3246億元，創造超過2萬3000個就業機會；除了重大投資案，市府也照顧民生經濟，推出「振興經濟三部曲」，透過物調券發放、獨創「台中鍋烤節」，以及振興百工百業的「台中購物節」，加上結合經典棒球賽、搖滾台中、爵士音樂節、國際踩舞嘉年華及國慶焰火的「國慶黃金周」，成功將台中打造成慶典城市，不斷創造內需刺激消費。

此外，伴隨各項重大建設有明顯進展，台中國際會展中心、綠美圖工程進度將近9成，水湳轉運中心也有明顯進展，未來3至5年內重大建設陸續到位，可望再次推升台中國際城市能見度，落實盧市長「前店、後廠、自由港」經濟富市三政策，帶動台中經濟再創高峰。