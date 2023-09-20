經濟部投審會今天發布前8個月投資統計，總計僑外投資1534件、金額75.2億美金，雙較去年同期減少8％與28％。投審會解釋，金額衰退主要去年基期較高所致，但國際知名大廠仍持續投資台灣。

例如今年有新加坡星展銀520億台幣增資台灣星展、德商YUNLIN HOLDING GMBH以292億台幣增資允能風電、美商MICROSOFT CORPORATION美金4.3億元增資台灣微軟等大型投資案。

至於陸資來台投資方面，1到8月以來件數剩下16件，年減 54％，金額才2393萬美金，增加27％。新南向國家來台投資414件、22.9億美金，金額方面也少25％，投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

對外投資方面，累積共有369件，111.6億美金，金額增106％。對新南向國家投資137件、30億美金，各年增49％、23％，其中投資金額較大者為新加坡、越南及印尼。至於對中國大陸投資有229件、23.8億美金，件數金額呈持續雙減。