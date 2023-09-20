農業部長陳吉仲因進口蛋風波請下台；民進黨前立委林濁水今表示，陳吉仲為抹黑而怒，卻掩飾執行錯誤。所以陳的辭職變成負氣辭職而不是負責任而辭職。

林濁水今在臉書指出，陳吉仲說專案進口蛋政策沒有錯，這沒說錯，否則就買不到蛋，但是專案進口後大家卻不敢吃蛋，這也不是決策錯誤，但毫無疑問的，執行過程中出了大錯。一個農業部畜產會都不敢承認的錯誤-「不熟悉進口蛋的產銷過程的管理，因為他們本來就不是商人，沒作過這種生意」。

林濁水說，因為這一個錯，搞得民眾怒天怨地，在野黨便見縫插針，大加子虛烏有地抹黑。「被抹黑而生氣，OK」；但造成有蛋不敢吃的執行錯還是該承認。現在陳吉仲為抹黑而怒，卻掩飾執行錯誤。所以他的辭職變成負氣辭職而不是負責任而辭職。

林濁水大酸，因此雖辭而民怨不息，在野黨則樂得跳過執行面層次的錯上綱到操守層次而繼續抹黑，陳吉仲辭得真不值得。