花蓮溫泉季將登場，縣府推出「永續遊花蓮獎勵方案」，鼓勵旅行社帶團來花蓮。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

時序已入立秋，花蓮縣政府預告正籌辦10月「花蓮太平洋溫泉季」，為鼓勵旅行社帶團到花蓮旅遊，除推出「永續遊花蓮獎勵方案」，自由行遊客方案獎勵之外，同時對於旅行社提供了獎勵，凡符合活動條件，即可申請每晚最高「餐食費」 5000 元，而每團最多可申請住 3 晚，每家旅社最多申請6團，相當於每家旅行社可領取高達9萬元獎勵金，鼓勵旅行社帶團到花蓮旅遊泡湯。

縣府預告「2023花蓮太平洋溫泉季」將於10月28日登場，活動結合瑞穗與安通溫泉區，以及在地食宿行程伴手禮等店家，打造「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」的好湯品牌，今年更增新去處，當地「瑞穗溫泉公園」的啟用讓遊客免費泡露天足湯，本次永續遊花蓮獎勵方案中，旅行社安排花蓮溫泉區行程納入遊程，檢附花蓮溫泉區遊程收據或發票可獲得加碼2000元獎勵金。

縣府觀光處長張志翔表示，本次獎勵方案自今年4月1日推出以來，申請案件相當踴躍，日前申請件數已高達800多筆，且7、8月份申請量多於往年，歡迎旅行社盡速申請，趁著獎勵計畫期間，多加安排花蓮山海美景的紓壓、療癒之旅，詳情請見「永續遊花蓮獎勵方案—旅行社」活動網站（https://gtravel.hl.gov.tw/）。也歡迎全國遊客秋冬一遊，體驗花蓮獨有的溫暖。