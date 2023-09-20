屏東海生館提早2024年夜宿海生館開賣日期，21日上午9時準點開賣。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

暑假過後，屏東海生館一直收到粉絲私訊詢問明年度夜宿行程開賣日期，因往年夜宿行程一開賣，超搶手的連假期間名額幾乎都是秒殺額滿，有如演唱會搶票現場，為此，館方提早2024年夜宿海生館開賣日期，21日上午9時準點開賣，讓遊客也能提早規畫行程。

屏東海生館指出，每年暑假過後，很多民眾就會開始著手安排明年度旅遊行程，所以這段時間一直收到粉絲私訊詢問明年度夜宿遊程開賣日期，而為讓有興趣的民眾可以提早規畫行程，特別提早2024年夜宿海生館行程的開賣時間，將於21日上午9時準點開賣。

屏東海生館表示，往年夜宿行程只要一開賣，超搶手的連假期間名額幾乎都秒殺額滿，難度堪比搶演唱會門票，所以提醒民眾要注意開賣時間，記得設定鬧鐘、手刀訂購夜宿海生館，以免向隅。

此外，因應教師節將至，海生館也祭出相關優惠，現任教師憑有效教師證者，只要於9月22日至9月28日期間、於海景官網訂購9月22日至12月31日的夜宿活動，並備註「教師夜宿優惠」，教師本人即可享有夜宿海生館折價200元，並加贈海洋生物學習手冊1套共7本。