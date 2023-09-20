近期除了雞蛋風暴持續延燒，日前全國養豬協會改選大變天，昨日農業部長陳吉仲與中央畜產會董事長林聰賢也雙雙請辭，農業圈正發生版圖的變動。農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘表示，這些改變都顯示基層對民進黨恐已失去耐心，農業部對現行政策也應全盤檢討。

林裕紘今(20)日於《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》指出，細數農業部為下級畜產會揹鍋、蛋蛋危機荒腔走板，尤其最新養豬協會改選「綠地變藍天」，以前豬農比較挺綠，上屆理事長楊杰是宜蘭養豬協會理事長，也是林聰賢人馬；本屆綠派嘉義縣養豬協會理事長、同時是小英之友會長的林秋桂出馬角逐，不料輸給偏藍的屏東縣議員潘連周，潘連周也表明不會都聽農業部。

林裕紘說，雖然昨天陳吉仲和林聰賢雙雙請辭，但食安風暴襲捲全台，而身為督導人的農業部畜牧司長也即將被調職，蛋案「關鍵三巨頭」皆辭造成斷點，台農蛋品負責人涂萬財也出國噤聲，徒留爛攤子給行政院長陳建仁，各種亂象顯示基層對民進黨恐已失去耐心。

對於「上級農業部」幫「下級畜產會」背鍋，林裕紘不解怎有這種事，佔農業部35％業務的畜牧司編制只有30多人，政府捐贈的財團法人中央畜產會卻有900多名員工，農業體制混亂應該導正。

林裕紘另指出，陳吉仲鬼扯台灣邦交國少所以買不到蛋，事實上是台灣因疫情問題禁止進口雞蛋，日本2015年就允許巴西蛋進口，照陳吉仲說法台灣根本做不了國際生意，半導體怎麼賣到全世界？

他說，以前台灣缺蛋時靠美國、後來靠日本進口，不料去年日本發生禽流感，去年12月到今年3月4000萬顆蛋的缺口，接著黑市價格飆漲，全省開始買不到蛋。

林裕紘也透露，農業部年初首批進口的土耳其蛋品質不佳，很多都放到過期，昨日在虎尾查獲200多萬顆過期蛋中，有2批土耳其蛋，製造日期分別是4月6日和4月19日，都已過期1個多月。

林裕紘提醒，豬肉越來越貴，雞農養殖越來越困難，政府現在只補助友善飼養，但台灣舊有養雞場無法再增加養殖空間，種雞高規格限制但生產效率低，如何真正解決蛋荒問題？希望農業部能儘速檢討這些荒腔走板政策。