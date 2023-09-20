「京阿尼」縱火案被告青葉真司。（圖／美聯社）

日本2019年發生知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，今天在京都地方法院繼續開庭審理。被告面對遺族提問時，首度在法庭上公開致歉。

45歲被告青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人受到輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴。

這起日本社會高度關注的裁判員審判，今天在京都地方法院繼續開庭審理，預計2024年1月25日做出一審判決。

日本共同社報導，在這起事件中不幸罹難的作畫監督，其丈夫利用被害人參與制度，今天在法庭上直接向被告提出詢問。

面對罹難者丈夫的提問，被告首度在法庭上說「很抱歉」。罹難者丈夫還問說：「是以我太太為目標嗎？」被告回答說：「我是以整個京阿尼為目標。」

京都新聞報導，這名罹難者丈夫還提問：「在你引發這起事件前，身旁有可以商量的朋友嗎？」被告回答說：「基本上沒有，我一直以來都是自己處理自己的問題。」（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1120920