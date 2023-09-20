一名40歲女性，自認相當注重飲食，且有長期重訓習慣，並知道含糖飲料對身體不好，所以都盡量選擇喝半糖飲品或是鮮榨水果汁，未料某次健檢卻被診斷出有中度脂肪肝。收治該名個案的營養師指出，究其原因，主要是蛋白質攝取不足，加上精製糖或碳水化合物攝取過量，且氧化壓力過高導致，而這樣的案例在臨床上不算罕見。

根據肝病防治學術基金會估計，國內脂肪肝人口可能高達600萬人，若置之不理，恐導致肝纖維化、肝硬化，甚至是肝癌。然而，脂肪肝成因複雜，除了肥胖、酒精、藥物及感染外，聯欣診所營養師李亮儀在「聯安醫周刊」專欄指出，有1類人，身材姣好、飲食少油少鹽，卻仍有脂肪肝困擾，最主要是因為營養不良所致。

事實上，李亮儀說，營養不良導致的脂肪肝，在臨床上並不算罕見。她提到過去曾收治一名女性個案，注重飲食且長期重訓維持好身材，日常飲品也會盡量選擇喝半糖飲料或鮮榨水果汁，卻仍在健檢時被診斷出罹患中度脂肪肝。究其原因，她說，主要還是由於蛋白質攝取不足，加上精製糖或碳水化合物攝取過量，且氧化壓力過高造成。

李亮儀進一步說明，當蛋白質攝取不足，加上碳水化合物或精製糖攝取較高時，身體會傾向節約能量，盡量將攝入的食物轉變成脂肪，尤其轉變成內臟脂肪囤積。同時，由於體內蛋白質不足，肝臟無法形成足夠的脂蛋白，進而使脂肪慢慢累積在肝臟細胞中。

談及氧化壓力，李亮儀說，包括輻射、空汙、重金屬、生活壓力、過度運動等，都可能導致氧化壓力，並產生自由基，造成發炎反應。而過量的自由基會影響肝臟代謝脂肪能力，使脂肪更易囤積。

儘管脂肪肝成因多元，李亮儀指出，撇除感染、藥物等不可控因素外，想避免脂肪肝形成，日常要做到攝取足量蛋白質及蔬果、適度運動、定期肝臟篩檢等。另外，也可以在需要時，適當補充護肝保健食品，但服用前最好先諮詢專業醫師或營養師意見。

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