今年全國運動會將於10月21日至26日在台南登場，市府團隊攜手44家在地廠商，投入總價值近2000萬元的現金與物資贊助，提供選手、教練、裁判及工作人員最完善的後援。（洪榮志攝）

今年的全國運動會將於10月21日至26日在台南登場，市府20日除公告全運會聖火將於9月23日在關子嶺水火同源取火後，再將母火送到安平古堡引燃，以及環台22縣市的聖火傳遞路線之外，還將攜手44家在地廠商，投入總價值近2000萬元的現金與物資贊助，提供選手、教練、裁判及工作人員最完善的後援。

市府體育局長陳良乾指出，全運會的聖火取火儀式，23日將從象徵融合與和諧的關子嶺水火同源取火，再由聖火隊將母火送到安平古堡舉行引燃典禮，預告全運會即將在台南起跑。

市長黃偉哲、陳良乾還與已完賽的今年全運會帆船金牌得主高宇呈、陳鈁妤，共同啟動火炬點亮聖火傳遞路線，並公布環台22縣市的聖火傳遞路線。全運會聖火9月25日將從延平郡王祠出發，一路往南，逆時針環繞各縣市，沿途將在22縣市的古蹟或重要地標傳遞聖火，象徵從古都台南出發，與台灣不同城市的歷史紋理交會與祝福，最後再將這份祝福的力量傳送回到台南，以勉勵所有全運會的參賽選手。

黃偉哲表示，今年全運會從籌備到賽事開始，包含軟硬體、志工準備及場地優化，市府團隊都非常努力，還整合44家在地廠商的贊助資源，不僅在競賽器材與場地維護上，提供選手舒適與安全的比賽環境；在賽事資訊傳遞上，也給予裁判與媒體精良設備；台南市選手備賽期間，更發給培訓經費及每月支援菁英選手3000元至2萬元不等補助，讓選手們能專注投入訓練及每一場高強度賽事，盡全力取得最佳成績，摘下耀眼的獎牌。

黃偉哲強調，目前距離全運會約有1個月，歡迎市民及全台各地的民眾，前來台南欣賞全國最高等級的運動賽事，並順道來台南各景點旅遊及品嚐美食。