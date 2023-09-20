2023高雄電影節昨（19日）日公布由公視與高雄市電影館合作系列主題「後難題短片輯 The Post-90s Generation」，瞄準90世代的生存難題，邀請吳季恩、林劭慈、丁啟文3位新銳導演推出《我可以暫時逃跑一下嗎？》、《如果時間在此刻停下》、《注意看，這個女人……》3部全新創作短片，都將於高雄電影節世界首映，主創團隊也會在影展期間與影迷相見。

以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎戲劇節目編劇獎的吳季恩，編導新作《我可以暫時逃跑一下嗎？》描述一名面臨生活壓迫只能逃跑的房仲，與外送茶妹共度一個角色扮演的午後，意外開啟了兩人對家庭、對未來的美好想像，深刻呈現90世代被生活推著向前、渴望逃離現實的狀態。

身為90世代的吳季恩，坦言「我可以暫時逃跑一下嗎？」這個念頭時常在腦中浮現，在自己創作頻頻卡關的期間，有天在路口瞥見跳著早操精神喊話的房仲，吳季恩想像若自己是其中一員，必定馬上逃跑，於是將早操畫面與想逃跑的自我心境結合，創作出該作。選角方面，吳季恩一開始便選定出身劇場的楊傑宇，他在片中「無實物」的表演讓人印象深刻。新人演員黃惟在片中飾演外送茶妹，首度挑戰裸露親密戲，為了詮釋該角色，黃惟更花了許多時間研究外送茶流程，也助於表現角色對於家庭、愛的渴望。

《如果時間在此刻停下》劇照。（高雄電影節提供）

《如果時間在此刻停下》則聚焦不同世代女性間對社會與家庭的不同想像，探討90世代人際情感的掙扎與無奈。該片由多次入選台北電影節、金穗獎的新生代導演林劭慈編導，金馬女星張詩盈、新人蒲禾菲、台北電影獎男星高英軒及童星陳少卉主演，同為90後的林劭慈，創作靈感源自去年參與的一場葬禮，當時林劭慈與兒時的遠親阿姨重逢，深刻感受上一輩女性無怨無悔為家庭奉獻的無奈和偉大。

擁有混血臉孔、曾任歌手高爾宣〈Without You〉MV女主角的新人演員蒲禾菲，片中與金馬獎最佳女配角張詩盈詮釋傳統家族中不同世代女性的成長與無奈。蒲禾菲有深厚的芭蕾舞底子，在詮釋舞蹈教師角色時相當有感觸，她認為此次演出放大了她隱性情緒的表現，使她更貼近角色。張詩盈在片中獻出首次裸背演出，導演林劭慈大讚張詩盈對角色理解力的專業表現，片中幾幕無台詞的戲，張詩盈光用眼神表演就非常迷人。

《注意看，這個女人……》劇照。（高雄電影節提供）

多次入選台北電影節、金穗獎的新銳導演丁啟文，新作《注意看，這個女人……》找來甫以《她和她的她》入圍今年金鐘獎迷你劇集女配角的丁寧、新生代演員林幻夢露、董韋伶及入圍台北電影獎最佳新演員的李想主演，透過大量女性間對話，探討職場性暴力，也表現出不同社會角色的女性如何應對，巧妙呼應了MeToo事件。影片嘗試用了多項實驗手法，來呈現事件的荒謬性，丁啟文表示這是一部「需要觀眾注意看」的影片，這部作品將會讓觀眾在感受無厘頭之趣的同時，又覺得毛骨悚然。帶領觀眾一起參與這趟重現性侵事發經過的荒誕之旅，當謎底尚未解開之前，唯一的線索就藏在這部片的片名。

片中飾演高階主管的丁寧，直言很喜歡這次充滿黑色幽默的劇本，不同年齡和職務階層的女性角色相互碰撞，讓拍攝過程充滿挑戰。長期關注身心靈和社會議題的丁寧也感嘆，當碰到性暴力事件時，真的需要徵詢專業人士的協助，由身邊的人提出來的建議或話語，有時對受害者是二度傷害。林幻夢露飾演受到性侵的上班族，劇中和丁寧的對話充滿火花，她表示自己長期關注相關議題，因此看劇本時充滿共鳴，而拍戲期間正逢台灣各界MeToo事件關注度高點，她認為反而更需斟酌表演形式和力度，也期許透過該片帶來不同的性別觀點，讓社會上的性別暴力問題能被正視。

高雄電影節於10月7日（六）至22日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。高雄電影節影展門票購票請上「OPENTIX售票系統」，更多影展資訊敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。

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