拓荒者球星利拉德（Damian Lillard）還是無法尋得新東家加盟，明眼人都能看出他最中意的下家是熱火，即使傳出利拉德態度軟化、被交易去何處都將按時報到的謠言。而20日利拉德在Podcast談到加盟勇士的話題，他讚賞季後賽老對手的成功，但也堅決反對為「灣區大軍」效力的想法。

利拉德是美國加州奧克蘭人，卻未曾傳出他想加入洛城雙雄及國王的謠言，顯然地緣關係不足以成為利拉德加盟勇士的理由，「我尊重他們在過去8、9年內所寫下的成就，我來自奧克蘭，奧克蘭是我的家，但我不能加入勇士，他們贏下了4次總冠軍，所以我並不會這樣做。」

勇士是近代公認的體壇王朝之一，過去9年豪取4座總冠軍，新賽季攻勢依然將圍繞在柯瑞（Stephen Curry）和克雷湯普生（Klay Thompson）雙人組身上。利拉德補充道，「加入勇士根本沒有義義，尤其他們陣中有和我位置重疊的球員，我絕不會這樣做，我寧願每年都輸球，也不會替他們效力。」

搭上近期熱門話題「NBA總冠軍不配擁有世界冠軍的稱號」，利拉德站在反對方立場：「NBA冠軍就是世界冠軍，如果你把NBA最好的球隊送去其他聯賽，那肯定會掀起一陣廝殺，我不明白這有什麼好爭論的。」