特斯拉創辦人兼執行長馬斯克最新同名傳記《馬斯克傳》已經出版上市，該作品由知名傳記作家兼記者艾薩克森（Walter Isaacson）執筆，他近日接受美國新媒體Quartz執行編輯蘭迪（Heather Landy）專訪時，直指馬斯克就是一個混蛋，但也正因為他夠狠，才能走向成功。

艾薩克森受訪時坦言，他在與馬斯克以及其家庭成員、浪漫伴侶和親信助手相處2年後，對馬斯克的評價是「他就是個混蛋，並不讓人感到欽佩，但這也正是他取得成功的關鍵原因。」

艾薩克森還指出，馬斯克是個沒有同情心也不在乎別人的人，因為如此，他覺得馬斯克是個混蛋，也不會讓人感到欽佩，但有時那些關心別人並帶有豐富情感的人，往往不敢解雇員工，因為不夠強硬粗暴，反而會傷害整個公司。

至於馬斯克最讓人驚訝的一點，艾薩克森則透露他本人非常親力親為，會每天視察特斯拉或SpaceX的裝配線，並不斷對人提出問題。