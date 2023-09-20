超市、蛋行販售的雞蛋有些放冷藏、有些擺室溫，許多民眾對於雞蛋要不要放冰箱感到疑惑，英國曾有研究指出「雞蛋放室溫與冰箱結果差不多」，不過專家呼籲民眾「別聽英國研究」，因台灣潮濕悶熱，雞蛋應放冰箱保存，冷藏大約可以維持一個月的高品質。

英國《每日郵報》曾報導，雞蛋要放冰箱還是室溫的話題已經吵了好多年，一項研究比較存放於室溫與冰箱14天的2盒雞蛋，結果發現沒有差別，2盒都沒有細菌滋生。

對此食安專家「韋恩的食農生活」表示，英國的室溫跟台灣大不同，台灣潮濕悶熱，不利雞蛋保存。雞蛋在常溫下品質指標會快速下降，如果以雞蛋最高等級的AA級為標準，它的及格分數在72分，雞蛋放室溫14天，分數就會掉到75分左右，繼續放到21天，分數就會掉到AA級以外；雞蛋如果放在冰箱裡，不論7天、14天或21天，分數都可以維持在90分以上。

韋恩建議在台灣應該要把雞蛋放在冰箱保存，大概可以維持一個月的高品質。並提醒很多科學研究是有條件的，未必適合台灣。