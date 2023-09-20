最近不少知名YouTuber宣布停更，給外界投下一顆震撼彈，有PTT網友整理一份近期宣布停止更新的名單，發現B站（bilibili）之前才爆停更潮，現在換YouTube，好奇原因可能不單純。該文章一出，引起熱烈討論。

一名網友19日在PTT八卦版以標題「有沒有Youtuber越來越難賺的掛（卦）阿？」發文，他列出最近宣布停更的YouTube頻道，以及他們的訂閱數／總觀看數：

1.這群人 2008年成立 (358萬/11.3億) 明年停更

2.阿神 2009 年成立 (309萬/22億) 10/15停更

3.狂新聞 2014年成立 (104萬/3.6億) 9/16停更

4.眼球中央電視台 2015年成立 (118萬/2.8億) 5/31停更

5.上班不要看 2015年成立 (92萬/3.6億)，老闆呱吉（邱威傑）宣佈無限期停更後又火速刪文。

6.看電影了沒 2016年成立 (89萬/3.3億) 1/12停更

7.木曜4超玩 2017年成立 (234萬/8億) 員工集體離職、製作人陳百祥出走。

原PO表示，有YouTube地下理事長之稱的網紅阿滴，8月底透露現在YouTube整體流量都在下滑，不禁好奇：「前陣子B站停更潮 現在換YT停更潮，有沒有人去做總經分析啊？感覺不單純，有掛（卦）嗎？」

網友七嘴八舌地指出可能的因素：「飽和又高更新，題材又差不多」、「台灣的餅就這麼大，一堆新YouTuber搶著吃」、「就看膩了沒什麼原因」、「觀眾口味變了吧，變喜歡短影片那種，然後YT又一堆黃標還是啥的」、「裡面有幾個是財富自由，要退休吧」、「被抖音取代了」。

擁有40萬訂閱數的YouTuber星光奈奈更指出關鍵：「因為新政策導致少了快一半錢，也導致拍長影片曝光度銳減，而且這停更潮應該是全球性....」釣出一批認同的網友，表示很大的原因出在演算法更動，10分鐘的影片觸及率低於短影片，加上真正做好影片的賺不到錢，才會有停更潮。

星光奈奈表示，YouTube的新政策讓很多創作者的收入少一半。（翻攝臉書）

外界好奇，新生代YouTuber的作品到底要如何增加曝光度？ YouTube官方表示，以目前的演算法看來，如果新創作者的影片足夠吸引人點進去並持續觀看，達成所謂的「續播率」，以及驅使觀眾想留言、互動，這個影片就會有更高的機率被看見。