洪災過後，許多倖存者除了性命外一無所有，他們的家如今只剩空殼。（圖／美聯社）

73歲的利比亞德納市居民謝赫10日凌晨被門外尖叫聲吵醒，發現自己身處的房子已被洪水吞沒，他回憶：「我只帶了眼鏡和手機就開始逃命，海水像地震般震動著鐵門。」

法新社報導，謝赫（Abdel Moneim Awad al-Sheikh）和家人設法從1樓逃出，並在一棟多層樓建築大門被洪水捲走之際，使勁沿著大樓的樓梯往上衝。

謝赫和家人在房子頂樓驚恐地看著海嘯般的洪水捲走多棟建築物、多部汽車和車內的人們，無數人就這麼被捲入地中海。

這場因9月10日暴雨引發的暴洪，沖垮上游2座水壩並掀起巨浪，衝出原本乾涸的瓦迪德納河（Wadi Derna）河床，這條河床將擁有約10萬人口的德納市一分為二。

謝赫過去和家人同住的房屋在洪水中被沖垮，一週過後更被厚重的泥漿所掩埋。據官方統計，德納市死亡數已超過3000人。

利比亞官員和人道主義組織紛紛警告，目前仍有數千人失蹤，最終罹難人數可能更多。

此次洪災過後，許多倖存者除了性命外一無所有，他們的家如今只剩空殼。

25歲的札維（Mohamed al-Zawi）回憶，當洪水衝過他們家時，「我們所有家具和物品都在移動」。

第一道波浪僅有人行道這麼高，但第二道波浪「力道強勁」，很快就沖進他所在建築的2樓和3樓。札維回憶，當時曾看到「一波像山一樣高的洪水，挾帶著車輛、人們和各類物品…並將所有東西通通倒進海裡。」

札維說：「我們1天前就接獲警告稱預計將有強烈降雨，並稱我們應待在家中，但僅只於此。」

聯合國專家將這場洪災死亡人數之高，歸咎於氣候因素和利比亞戰爭遺留的問題，這場戰爭削弱利比亞的關鍵基礎設施、預警系統和緊急應變措施。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1120920