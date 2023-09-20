印尼女網紅麗娜上傳一段TikTok影片，拍到自己先唸一段伊斯蘭祈禱詞再吃豬皮，這段影片在以穆斯林為主的印尼遭廣泛譴責，法院今天判處她2年有期徒刑，得併科60萬元罰金。

法新社報導，根據判決書，33歲的麗娜（Lina Mukherjee）因為「散布旨在煽動針對宗教人士與特定團體仇恨的資訊」，今天在南蘇門答臘省（South Sumatra）巨港市（Palembang）的法院遭判有罪。

一名民眾今年3月檢舉麗娜拍下這段影片，她在影片中朗誦了一段穆斯林祈禱詞，經翻譯意思是「以真主之名」，之後大口咬下酥脆的豬皮，這段影片的觀看人次累積達數以百萬次。

印尼的主要宗教是伊斯蘭教，而伊斯蘭教禁止食用豬肉。

麗娜自稱是穆斯林，她的行為遭到保守派團體譴責，包括印尼最高的穆斯林神職人員機構「印尼伊斯蘭學者理事會」（Indonesian Ulema Council），該理事會裁定這段影片褻瀆宗教。

麗娜也遭罰2.5億印尼盾（約新台幣60萬元），如果沒有支付罰鍰，刑期將延長3個月。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1120920