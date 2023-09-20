日本傑尼斯事務所昨天召開董事會，討論更改社名、補償受害者的具體措施、員工的未來等公司將來的營運方向，預計在10月2日公布董事會討論的進展。

日本讀賣新聞報導，傑尼斯事務所社長東山紀之昨天在官方網站說明，董事會討論的內容包含處理前社長藤島茱莉景子持有的股份、補償受害者的具體措施、更改事務所名稱、所屬藝人及員工的將來等公司方向。

日本傑尼斯事務所本月7日承認已故創辦人強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人並致歉，強尼喜多川的外甥女、時任社長藤島茱莉景子也辭去社長職務。

許多日本企業紛紛以不容許侵犯人權等理由，宣布不跟傑尼斯事務所更新廣告代言合約，或暫時不簽訂新合約。

傑尼斯事務所13日宣布，未來一年將不拿任何酬勞，全部交由藝人，並宣布設立由3名外部專家律師成立的救濟委員會，以賠償受害者。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1120920

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