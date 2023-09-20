進口雞蛋食安疑慮持續延燒，台北市長蔣萬安20日下午宣布，從今天開始，北市針對烘焙業、食品材料行以及雜糧行進行稽查；此外蔣萬安也喊話中央，希望能夠研議修法，將進口生雞蛋的加工、再製品也改列為進口，讓民眾對於食品安全的相關保障會更周延。

蔣萬安20日下午出席活動前表示，農業部的相關回覆在昨天上午收到，但是資料並不完整，包括希望的蛋品流向、數量，還有消費的數字或是用途等等，所以已經發文要求農業部再次補件；另外中央畜產會提供的資料也在昨天下午收到，資料也是一樣並不完整，必須一家一家去聯繫，然後去實際問他相關蛋品的流向、用途，提供單據等等，並沒有效率且沒辦法即時快速地去阻斷蛋品。

蔣萬安說，已經再度發文畜產會，周五前針對巴西蛋品完整資料進行補正，同樣針對巴西以外其他國家的進口蛋提供完整資料。蔣萬安透露，現在透過北北基桃4縣市以及北部8縣市的平台，跨縣市彼此比對，盡速、積極地去做追查。

「同時我們今天開始，台北市針對烘培業、食品材料行，還有雜糧行等進行稽查。」蔣萬安也喊話中央政府，希望能夠盡速研議修法。

蔣萬安解釋，目前如果是進口生雞蛋，透過蛋白質實質轉型成水煮蛋，在標示上現行規定是可以標台灣，但對民眾來講有疑慮，「所以如果中央可以修法，我想對民眾食品安全，相關保障會更周延。」