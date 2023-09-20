雞蛋專案進口議題延燒，農業部長陳吉仲昨晚請辭獲准。國民黨主席朱立倫今在中常會上直言，陳吉仲雖然願意下台，但下台並不是重點，民眾要的是真正的負責與真相，該負責的是整個民進黨政府，強調讓民眾吃到不安全的、品質不佳的或過期的雞蛋，才是真正造成了食安危機。

朱立倫表示，最近雞蛋危機已經變成全民的憤怒與怒火，當全民缺蛋的時候，變成很貴的「貴蛋」，大家還能忍氣吞聲，但如果變成品質不良的「壞蛋」，或是混合的「混蛋」，相信民眾是完全沒有辦法接受。誰願意讓家人、讓孩子吃到過期的、標識不明的、品質不良的雞蛋呢？

朱立倫表示，藍營的民代、國民黨執政的各地方縣市長以及媒體們，大家共同發揮監督的力量。但民進黨完全躲起來了，民進黨的民代不但沒有發揮任何監督的功能，只會護航。陳吉仲雖然願意下台，但下台並不是重點，民眾要的是真正的負責與真相，該負責的是整個民進黨政府。他強調，讓民眾吃到不安全的、品質不佳的或過期的雞蛋，才是真正造成了食安危機。

朱立倫提及，另外一項危機，就是登革熱的疫情已經非常的嚴重，至昨日為止已經超過8400多件。單在台南就已經接近8000件，根據國內的標準，任何一個城市超過5000件就是疫情非常的嚴重。

朱立倫指出，台南市前後任的市長賴清德以及現任市長黃偉哲都是所謂公衛專家的出身，而在台南最辛苦的國民黨議員們以及基層里長們努力防疫，但設備不足、資源不足，希望「民進黨不要只會拚政治，不要只會拚口水」，真正照顧民生議題、照顧民眾安全的議題才是關鍵。他呼籲，民進黨不要每天把重心放在打擊在野黨，真正的把民眾的健康照顧好，才是真正民意所需要。