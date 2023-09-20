新竹縣金牌農村競賽選拔開跑，在縣立體育場召開選拔啟動說明會，鼓勵縣內35個農村再生社區參賽。（羅浚濱攝）

街新竹縣金牌農村競賽選拔開跑！縣府20日在縣立體育場召開選拔啟動說明會，鼓勵縣內35個農村再生社區參加縣賽，晉級爭取農業部水土保持署3年舉辦1次的全國金牌農村競賽殊榮，縣長楊文科並加碼金牌獎勵30萬！

2018年第一屆全國金牌農村競賽，北埔鄉南埔社區勇奪金牌，北埔鄉長莊明增應邀分享經驗，先打趣說「縣長有加碼，可以回溯嗎？」指他當時任南埔村長，號召村民們通力合作修復百年灌溉水圳和水車，打造南埔恢復昔日的「黃金水鄉」美景，用最感動的方式呈現，讓評審委員感同身受，只要每個社區發揮潛能，都能讓人為之一亮。

縣府秘書長陳季媛說，第3屆全國金牌農村競賽獲獎的農村社區，能獲農業部最高50萬元獎勵金及100萬元補助計畫外，並能取得國際交流機會，楊文科縣長也加碼金牌30萬元獎勵金、銀牌6萬元、銅牌3萬元及優等1萬元，希望大家盡情展現新竹縣農村的活力及特色。

農業處長傅琦媺表示，全國金牌農村競賽分為「縣市初賽」及「全國決賽」，縣府為鼓勵農村社區報名參與，縣內初賽也有獎勵金，金牌3萬元、銀牌2萬元及銅牌1萬元，第1屆全國金牌北埔鄉南村社區，第2屆全國銀牌寶山鄉新城社區和銅牌新埔鎮旱坑社區都可再次參賽。

縣賽依生活、生產、生態及未來性四大面向評分，第一階段為初審採書面審查，預計選出8處社區，第二階段為決選，採現地評審及簡報面談，遴選2個金牌農村、1個銀牌及1個銅牌，2個金牌代表新竹縣參加2024年全國金牌農村決賽，爭取最高榮譽。

會中說明縣內金牌農村競賽選拔賽制、流程、繳交文件及辦理時程，針各社區應撰寫內容及方向，評審標準等面向逐一說明，讓社區在撰寫時更加順利，藉此盤點社區現況及周邊資源，以利社區後續發展。水保署也分享全國金牌農村社區特色及得獎原因，並宣導獎勵政策及後續資源效益。